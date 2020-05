CANICULE ENREGISTREE CES DERNIERS JOURS A MOSTAGANEM : Des jeunes inconscients sur les plages pour se baigner

Il est certain que s’adapter au confinement est très difficile surtout pour les hommes ne pouvant pas s’enfermer chez eux et cesser toute activité, notamment pendant la canicule enregistrée ces derniers jours à Mostaganem . A cet effet , des citoyens se sont rués vers plages de la wilaya comme Sid El Mejdoub et Sablettes . Ces derniers semblent soudain avoir oublié la crise sanitaire, faisant fi aux consignes sanitaires , et ce malgré les campagnes de sensibilisation aux mesures de précaution par les services de sécurité et de la protection civile, qui sillonnent à longueur de journée les artères et quartiers de la ville de Mostaganem en lançant via les mégaphones des appels pour respecter le confinement. Ces jeunes inconscients des dangers de la pandémie, se sont rassemblés devant ces plages pour se divertir et se baigner en cette période de fortes chaleurs. A travers les pages Facebook, plusieurs photos et vidéos ont été diffusés car les avis des internautes étaient diverses, entre ceux qui ont dénoncé cette situation, en affirmant que ces rassemblements ne sont pas tolérés en cette période de pandémie et que la fermeture des magasins commerciaux, mosquées et suspension des transports en commun a été décidée que pour interdire ces rassemblements qui peuvent être source de contamination. D’autres n’ont pas trouvé d’inconvénients en affirmant que le respect de la distanciation sociale pourra être assuré sur place. En plus les rayons de soleil qui selon eux, tuent le virus.