CANDIDAT A LA PRESIDENTIELLE : Azzedine Mihoubi déclare son patrimoine

Postulant à la magistrature suprême, Azzedine Mihoubi, a rendu public ce mercredi son patrimoine. En matière de biens immobiliers, l’ancien ministre de la Culture a déclaré avoir réservé un appartement dont une première tranche a été payée. Il s’agit, selon la description, d’un logement de l’Office de promotion et de gestion immobilière (Bir Mourad Rais). Pour ce qui est des comptes bancaires, Azzedine Mihoubi affirme posséder quatre dont un en euros. Plus en détail, le premier est un compte CCP renfloué à hauteur de 56.139.17 DA. Quant au deuxième, c’est un compte ouvert au niveau du Trésor public, créditeur de 1201.178.21DA.Le troisième est un compte CNEP où est épargné quelque 787.382.00 DA. Enfin, un quatrième compte en euros ouvert au Crédit populaire algérien. Ce compte est créditeur de près de 28000 euros. A ce titre, le candidat atteste que les relevés de compte ont été dressés lundi 14 octobre pour les trois premiers comptes et dimanche 13 octobre pour celui en euros. Il assure également qu’il ne dispose pas de biens à l’étranger.