CANCER DU SEIN : Près de 250 cas enregistrés annuellement à Skikda

Environ 250 cas de cancer du sein ont été enregistrés annuellement dans la wilaya de Skikda, selon la chargée locale du plan national de lutte contre le cancer, Hanene Kaouche. «Ce chiffre demeure très inquiétant, surtout lorsque l’on sait que cette wilaya enregistre annuellement environ 500 cas de différents types de cancer», a précisé à l’APS Mme. Kaouche, en marge d’une journée de sensibilisation sur le diagnostic précoce du cancer du sein organisée à l’esplanade du centre culturel Aïssat Idir, au centre ville de Skikda. Les dernières statistiques dont dispose la direction de wilaya de la santé et de la population remontent à 2017 et font état de l’enregistrement de 243 cas de cancer du sein dont quatre cas détectés chez des hommes, a souligné la même responsable, précisant que les cas enregistrés durant les années 2018 et 2019 ne peuvent être communiqués qu’après leur vérification auprès de la commission nationale des registres du cancer. Les personnes atteintes de cancer du sein sont prises en charge dans les établissements hospitaliers de Skikda, Collo et Azzaba, mais se trouvent contraintes de se diriger vers les centres anti-cancer (CAC) de Constantine et d’Annaba pour la radiothérapie, selon la même source.