CANCER DU SEIN ET DU COL DE L’UTERUS : Un convoi pour le diagnostic précoce à Mostaganem

Cette campagne médicale, qui est supervisée par le Dr Nafoussi El Ghali, directeur de l’EPSP, touchera du 18 au 22 août prochains, les communes de Hassi Mamèche, Stidia, et Mazagran. Elle touchera également plusieurs communes et régions relevant de la commune de Mostaganem, à partir du 15 septembre prochain , à l’image des douars de « Aizeb et Amarna », les quartiers de Djebli Mohammed, Berais et 5 juillet , tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour la réussite de ce convoi, y compris des sages-femmes, infirmières, une clinique équipée de matériel médical, des praticiens du secteur médical , cette campagne vise les femmes, âgées respectivement à partir de 30 et 45 ans. Au cours de la première phase de ce convoi, il y avait une forte demande des femmes ayant bénéficié du dépistage. L’EPSP a saisi cette occasion pour distribuer plusieurs affiches et dépliants contenant des conseils et des orientations. Du coup, les médecins ont mis l'accent sur l'importance de la prévention et du dépistage précoce de cette maladie. Cette campagne a permis à l'assistance de prendre conscience de l'importance d'un dépistage précoce du cancer du sein et du col de l’utérus. Un cancer du col de l’utérus est suspecté si une anomalie est décelée lors d’un examen de dépistage (test cervico-utérin) ou si des symptômes sont apparus. Pour établir le diagnostic, des prélèvements (biopsies ou conisation) sont réalisés au niveau des lésions. C’est l’examen anatomopathologique de ces prélèvements qui confirme le diagnostic de cancer du col de l’utérus. L’étendue de la maladie est ensuite déterminée grâce à des examens d’imagerie et en particulier par une IRM du pelvis. L’ensemble des examens du diagnostic permet de caractériser précisément chaque cancer et de définir notamment le type de cellules impliquées (type histologique), la profondeur de la tumeur dans la muqueuse, son extension éventuelle aux organes voisins ou aux ganglions lymphatiques proches et son extension éventuelle à des organes éloignés (métastases). Le cancer du col de l’utérus se développe souvent sans provoquer de symptômes particuliers notamment à un stade précoce. C’est pour cette raison qu’il est indispensable d’avoir un suivi gynécologique avec réalisation de frottis cervico-utérin afin de le détecter le plus précocement possible. Il existe également un ensemble de symptômes qui ne sont pas spécifiques du cancer du col de l’utérus, mais dont la persistance ou l’intensité peuvent évoquer une tumeur : Des métrorragies provoquées : qui correspondent à un saignement par voie basse provoqué par un rapport sexuel ; Des métrorragies spontanées : qui sont des saignements apparaissant sans causes apparentes ; Des douleurs; Des pertes vaginales blanches ;Des douleurs dans le bas-ventre avec des difficultés pour uriner, une envie pressante et continuelle d’aller à la selle ;Des douleurs lombaires. Cette campagne a pour but d'essayer de réduire le nombre alarmant de cancéreux en Algérie.