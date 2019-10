CANCER DU SEIN A SIDI BEL ABBES : Campagne de sensibilisation dans les zones rurales

Après les journées de sensibilisation et d'information sur le cancer du sein, lancées par la D.S.P de Sidi Bel Abbès et tenues successivement le 15 octobre 2019 à Ras El-Ma, le 17 à Moulay Slissen , ce mardi 29 du "mois rose, les responsables de l'Etablissement Public De Santé de Proximité de Télagh, en étroite collaboration avec l'Établissement Hospitalier Spécialisé de Sidi Bel Abbès, de l'agence de développement social, ont donc organisé une demi-journée de sensibilisation et d'information au niveau du siège de l'EPSP, en présence de dizaines de femmes et de membres d'associations et d'organisations à caractère caritatif.Tous les moyens humains et matériels ont bien sûr été mobilisés en vue de la réussite de cette initiative ayant, pour une fois, ciblé cette zone rurale où la gent féminine, faute de mesures de prévention, se trouverait généralement exposée à des risques accrus de cancer du sein, une épreuve considérée dans un passé récent, comme un véritable tabou dans les territoires ruraux. 03 gynécologues, 04 sages-femmes, 02 médecins généralistes, 01 chef de service - prévention, 01 médecin chef spécialisé en épidémiologie et plusieurs agents paramédicaux, moyens audiovisuels, visionnage de documentaire et autre matériel médical à l'appui,ont été appelés à apprendre aux femmes présentes, d'être conscientes des gestes et actions quotidiens, entrant dans le cadre de la lutte contre ce cancer, notamment l'autopalpation du sein, une mesure de prévention simple, pouvant les aider au dépistage de cette pathologie et éventuellement, à la réussite du traitement médical.