CANADA : Un Algérien tue sa femme et ses deux enfants

Un ressortissant algérien établi à Montréal s’est suicidé en se jetant du haut d'un immeuble de six étages. Il est soupçonné d'avoir tué ses deux enfants, âgés de 2 et 4 ans, et sa femme, âgée quant à elle de 42 ans. En effet, et selon les premières informations divulguées par le site d’information, Radio-Canada, Nabil Yssaâd, un homme d’origine algérienne s’est suicidé. Ses deux enfants et sa femme ont également été retrouvés morts. L’enquête préliminaire a révélé qu’il pourrait certainement s’agir d’un triple meurtre. Les services de police de la ville de Montréal ont indiqué que des agents se sont rendus à la résidence de la place des Pointeliers, vers 8 heures ce matin afin d’annoncer à sa femme, la mort de son conjoint, Nabil Yssaâd, survenue la veille. Les agents s’étaient inquiétés par l’absence d’une réponse. Ils finiront par forcer la porte d’entrée. A l’intérieur, ils découvrent les corps sans vie d’une femme de 42 ans et de ses deux garçons âgés respectivement de 4 et de 2 ans. Ainsi, et selon l’hypothèse de la police de Montréal, Nabil Yssaâd aurait commis ce triple meurtre avant de se rendre à l’hôpital de Joliette, où il n’était ni patient enregistré ni membre du personnel. Cet Algérien de 46 ans est monté au sixième étage et s’est jeté du haut de cet immeuble de l'hôpital. Enfin, Radio-Canada précise que Nabil Yssaâd avait été accusé en 2018 de voies de fait armées et de voies de fait simples à l’égard de sa conjointe. Le dossier s’était réglé par une ordonnance de garder la paix et de ne pas entrer en contact avec la plaignante pendant un an. Selon le même média, le présumé meurtrier souffrait de troubles psychiatriques. La sûreté de Québec, qui traite ce terrible meurtre, n'a fourni aucun détail supplémentaire pour le moment.