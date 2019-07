CAN 2019 : Des médailles de l’ordre du mérite national aux "Verts"

Dans une allocution de félicitations prononcée à l'adresse des "Verts" qu'il a reçus au Palais du peuple (Alger), M. Bensalah a déclaré : "Tout en partageant cette déferlante de sentiments qui a submergé les quatre coins du pays, nous vous réitérons toute la gratitude et l’appréciation pour les efforts inouïs consentis tout au long de ces dernières semaines. Considérant les peines et les moments difficiles que vous avez endurés avec patience et fierté, nous avons décidé de vous décerner des médailles de l’ordre du mérite national en considération de la valeur historique ajoutée au sport algérien". "Cette distinction est véritablement exceptionnelle en ce sens qu'elle vise à récompenser vos réalisations distinguées et à être une source d’inspiration et un exemple pour les générations à venir", a-t-il ajouté. "Les Algériennes et Algériens, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, ont fondé leurs espoirs en vous, dès l'entame de votre parcours sportif couronné lors de cette rude compétition continentale de la trente deuxième édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui s'est déroulée dans le pays frère l'Egypte", a encore affirmé le chef de l'Etat. Et d'enchaîner dans son allocution : "Brillants aux yeux de ce peuple vaillant dont vous tirez vos racines, vous avez portez dans vos cœurs, depuis que vous êtes entrés en lice dans cette compétition sportive continentale importante, le vœu de réaliser ce rêve, celui de décrocher et de remporter une deuxième coupe d'Afrique. Armés d'un vif esprit patriotique et de valeurs sportives qui agrémentent votre honorable palmarès, vous avez disputé des matchs difficiles et mené des rencontres avec une posture de héros et une dextérité de professionnels talentueux".