CAMPS D’ETE A MOSTAGANEM : Campagne de sensibilisation contre les intoxications alimentaires

La direction du commerce de la wilaya de Mostaganem, en coordination avec le bureau de l'Organisation nationale de protection du consommateur « APOCE », a organisé une demi-journée de sensibilisation contre l'intoxication alimentaire, le gaspillage et la réduction de la consommation de sel et de sucre au profit des enfants et les encadreurs , animateurs , chefs de cuisine et des responsables des camps d'été , situés au niveau des plages d’Ouréah , commune de Mazagran et Stidia . Les principales causes des intoxications alimentaires observées sont dues au non respect des mesures de salubrité et d'hygiène lors de la préparation, de la conservation, du stockage et de la manipulation des aliments. Durant cet événement, plusieurs dépliants ont été distribués, contenants des conseils portant sur la diminution du sel, du sucre et des matières grasses dans les aliments, précise la même source. Des conseils théoriques et des leçons ont été donnés essentiellement sur le respect des conditions de conservation (notamment la chaîne de froid), ainsi que sur le respect des conditions d'hygiène.