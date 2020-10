CAMPAGNE REFERENDAIRE : Nécessité d'opérer une rupture avec les pratiques du passé

Les quotidiens paraissant à Oran ont souligné, dans leur édition du lundi, que les amendements soumis au référendum sur la constitution, le 1er novembre prochain, constituent une coupure avec les pratiques du passé et répondent aux attentes du peuple. "El Djoumhouria" relève que "le meilleur choix se précise" au sujet des amendements proposés dans le projet de la nouvelle constitution. "Ces amendements portent sur des garanties et des dispositions qui bannissent un retour aux pratiques du passé ", note le journal, ajoutant que "le nouveau texte garantit davantage de droits aux citoyens et leur consacre une place respectable sur tous les plans" . Par ailleurs, le journal rend compte de la rencontre avec la société civile d’Oran, présidée par la ministre de l’environnement, ainsi que des activités du Commissaire général des SMA, du SG de l’UNPA et du Président du mouvement "El Bina" qui a appelé à voter oui aux amendements de la constitution. Le même quotidien a rapporté des points de vue d’experts sur divers volets abordés par le projet d’amendement de la constitution. Pour sa part, "Cap Ouest" s’est interrogé "Pourquoi s’acharnent-t-ils ?" et s’est penché sur "les voix qui se sont élevées et fustigent les changements dans la constitution". Il estime que "des parties veulent entacher la démarche prônée dans le projet d’amendement de la constitution et omettent de citer les points positifs de ces amendements". Pour "Cap Ouest", "le dernier mot revient au peuple, invité à faire entendre sa voix librement et souverainement". Enfin "Ouest Tribune" souligne la montée en cadence de la campagne référendaire au fil des jours et met en exergue les efforts des animateurs de rencontres, organisées à travers le pays, pour réaffirmer l’importance de l’acte de voter oui au projet soumis à l’approbation des votants.