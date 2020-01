CAMPAGNE OLEICOLE A BOUMERDES : Affluence considérable au niveau des huileries

Les huileries des régions montagneuses de la wilaya, à l’instar de celles de Kedarra Bouzegza, Beni Amrane et Baghlia, ont été particulièrement sollicitées, par de longues files de familles et d’oléiculteurs, qui commencèrent à se former aux premières heures de la journée, en vue d’être parmi les premiers à déposer leurs récoltes d’olives, destinées à la transformation, et avoir ainsi le temps de retourner aux champs pour poursuivre la cueillette, qui n’en est encore qu’à mi chemin. Actuellement, la wilaya compte une trentaine d’huileries. Un nombre en deçà des besoins exprimés, dont particulièrement en cette bonne campagne 2019/2020, durant laquelle nombre parmi elles (huileries) ont été contraintes de doubler le nombre de leurs employés, voire de mobiliser des équipes de travail en H24, pour d’autres, en vue de couvrir l’importante demande sur leurs prestations. Un fait attesté par de nombreux propriétaires d’huileries (modernes et traditionnelles) qui ont affirmé à l’APS, avoir été contraint de "relever le nombre de leurs employés, parallèlement à l’augmentation de la capacité de transformation (d’olives), qui est passée de huit quintaux/heure, à 25 qx, voire plus pour les huileries les plus performantes", est-il signalé. "Cette importante demande ne permet aucunement une durée d’attente –raisonnable- pour les clients, qui doivent attendre, entre sept à 15 jours, pour récupérer leur huile d’olive fraîchement extraite", a-t-on souligné de même source. Un retard, qui s’explique, selon nombre de propriétaires d’huileries, à l’image de Mekdoud, Cherifi et Hachelaf, par "l’abondante production de la présente campagne, augurée par la bonne récolte réalisée, à ce jour", assurent-ils. Deux mois après le lancement de la campagne oléicole 2019/2020 à Boumerdes, une récolte de plus de 30.000 qx d’olives a été réalisée sur une surface globale de prés de 2000 ha. Cette importante amélioration dans la production d’huile d’olives est à l’origine d’ « une certaine stabilité » constatée, à ce jour, dans les prix du produit, comparativement à l’année dernière. La preuve par les chiffres en est que le litre d’huile de l’ancienne récolte, qui s'écoule entre 600 à 700 DA, est le même pour la nouvelle récolte, notamment celle issue de wilayas de l’ouest du pays, a-t-on constaté au niveau des marchés locaux.