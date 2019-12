CAMPAGNE LABOURS-SEMAILLES A MOSTAGANEM : 46112 hectares prêts à l’ensemencement

Les chutes de pluies qui se sont abattues dans la région de Mostaganem, ont mobilisé les agriculteurs notamment les céréaliculteurs afin préparer le sol par des labours avec du matériel aratoire tel que la charrue à disques ou à socs qui sera suivi par une opération d’épandage de fumure de fond en engrais phosphatés et potassiques. Cette fois-ci, la direction des services agricoles annonce une superficie de 46112 hectares qui va être mise en culture. Pour le blé dur, une superficie de 7330 ha, blé tendre 12924 ha, orge 23831 ha et l’avoine 2027 ha. Cependant, les labours de printemps ont été effectués sur une superficie de 5930 ha et les labours d’automne sur une étendue de 21375 ha. Ces façons culturales permettront de retenir et d’emmagasiner les eaux pluviales dans le sol pour alimenter les plants de céréales. A ce propos, une commission de suivi et d’évaluation a été installée ainsi que l’ouverture du guichet unique pour acquérir les semences de l’OAIC. En ce qui concerne les crédits bancaires, 19 demandes ont été validées d’où le montant accordé aux fellahs est de 5 .347.000 DA.