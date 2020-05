CAMPAGNE INTERNATIONALE DE PECHE DE THON : Les bateaux ‘’Seradj’’ et ‘’Borhen’’ arrivent au large de Tunisie

Dans le cadre de la campagne internationale de pêche du thon rouge , les deux bateaux de pêche mostaganemois, à savoir « Seradj MA 036» et « Borhen », sont arrivés au large de Tunisie en route vers le Sud de Malta en haute mer pour participer à une campagne internationale de pêche de thon dans un périple d’une durée d’un mois, a-t-on appris de sources concordantes. Cette opération compte plus de 34 pêcheurs effectueront cette mission dans des conditions exceptionnelles où, le quota de l’Algérie décidé par l’organisation mondiale est de 1650 tonnes de thon et ce pour la préservation de cette espèce. Le secrétaire général de la wilaya de Mostaganem, représentant du wali en présence des autorités locales et sécuritaires et des directions de l’exécutif, a visité les différents centres du bateau, Seradj au cours des derniers préparatifs lequel participe pour la première fois à la campagne internationale de pêche de poissons de thon a-t-on appris .Une présentation a été faite à la délégation sur la profession de la pêche. A cet égard, le secrétaire général de la wilaya a donné un ensemble de conseils et des orientations liées aux mesures de précaution qu’ils vaudraient suivre pour éviter l'épidémie du Coronavirus, Covid19 et par la même a souhaité une campagne de pêche réussie et un bon retour.