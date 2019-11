CAMPAGNE ELECTORALE : Toutes les mesures nécessaires ont été prises

Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi a affirmé, lundi à Alger, que toute les mesures nécessaires ont été prises, en prévision à la Présidentielle prévue le 12 décembre prochain, "pour garantir le déroulement de la campagne électorale dans les meilleurs conditions". "L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a pris toutes les mesures pour "un déroulement normal de la campagne électorale et dans les meilleurs conditions possibles", a déclaré M. Rabehi à la presse en marge de la cérémonie de distinction des lauréats au concours du Prix du 1er novembre, organisée par le ministère des Moudjahidines. Exprimant le souhait de voir les candidats traiter avec les citoyens et tous les acteurs de cette élection "en toute responsabilité" et avec "engagement et confiance", au regard de l'importance de cet évènement national qui "permettra à l'Algérie de surmonter sereinement cette conjoncture", le ministre s'est dit confiant quant à "une forte participation" des citoyens à l'élection présidentielle.