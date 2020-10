CAMPAGNE ELECTORALE SUR LA REVISION CONSTITUTIONNELLE : 469498 électeurs inscrits à Sidi Bel Abbès

A l'issue de l'ouverture de la campagne électorale, étalée du mercredi 7 au 28 octobre 2020, tous les dispositifs humains et matériels ont été mis en place à Sidi Bel Abbès, par les membres de l'autorité nationale indépendante, agissant en étroite collaboration avec les responsables de l'autorité de contrôle audiovisuel, apprend-on, en cette fin de semaine, d'une source concordante. Ceci étant, les intervenants devraient respecter scrupuleusement l'espace temporel alloué par les médias audiovisuels et les règlements généraux en vigueur. Cette campagne électorale peut-être également lancée par d'autres moyens et voies d'affichage appropriés, comportant des commentaires, slogans, appuyés de brochures ou dépliants, ou autres diverses inscriptions. Quant aux espaces réservés à la publicité, ils sont désignés sur décision du coordinateur de la délégation de wilaya pour l'autorité électorale. La même source d'infirmation rapporte par ailleurs que pour la communauté établie à l'étranger, ces processus sont entrepris au niveau des représentations diplomatiques ou consulaires, avec le respect absolu des instructions à appliquer, prévues par la loi, inhérente à la prévention contre la Covid 19, à l'utilisation de la langue et au discours. Les chargés de l'organisation de la campagne auraient dénombré 117 salles destinées aux meetings, 1880 bureaux de vote aménagés dans pas moins de 187 centres. Le tout pour que les 469498 électeurs inscrits à nos jours, puissent accomplir leur droit constitutionnel dans les meilleures conditions.