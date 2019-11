CAMPAGNE ELECTORALE : Mihoubi promet de faire de Taghit une ville de cinéma

Le candidat à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, Azzedine Mihoubi, a été accueilli par un grand nombre de membres de son parti que la salle de la maison de la culture Kadi Mohamed ne pouvait contenir. C’est dans une ambiance festive, que le candidat du RND a présenté les grandes lignes de son programme électoral concernant la wilaya de Béchar et les wilayas limitrophes à savoir Adrar, Tindouf, Naâma et El Bayadh où des élus sont venus participer à ce meeting. Pour ce qui est de l’agriculture, le candidat à la présidentielle, Azzedine Mihoubi, a promis de réhabiliter la plaine d’Abadla irriguée par les eaux du barrage de Djof Torba pour réussir le pari de l’économie durable. Il dira que s’il est élu président de la République, il ouvrira l’ONAB et veillera à couper le chemin aux intermédiaires en faisant en sorte que les éleveurs s’approvisionnent en aliment de bétail directement chez les fournisseurs. Dans le domaine du tourisme, il dira que des mesures seront mises en place pour encourager l’investissement afin de faire de cette région un pôle touristique par excellence. Pour ce qui est de la culture, Azzedine Mihoubi, promettra de réhabiliter de faire renaître de ses cendres Le Taghit d’or du court métrage et veillera à faire de Taghit une ville de cinéma à l’instar de ce qui se fait chez nos voisins. Le candidat du RND à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain cite les différents gisements contenus dans le sous-sol de la wilaya de Béchar et révèlera que l’exploitation des minerais de ces gisements génèrera 40 milliards de dollars US par an. Sur un autre registre, Azzedine Mihoubi dira que s’il est élu président de la République, il veillera au rétablissement des valeurs du travail et au respect du temps. Chacun doit respecter les horaires du travail pour lequel il est rémunéré et gagner honorablement son salaire.