CAMPAGNE ELECTORALE : Les représentants de Mihoubi s’activent à Oran

Les membres du bureau de campagne du candidat du RND à la prochaine élection présidentielle du 12 décembre, Azzedine Mihoubi, ont choisi les sorties de proximité dans les quartiers et communes limitrophes de la wilaya d'Oran. Ils sont allés vers les citoyens leur expliquant le programme du candidat qu’ils soutiennent. « Les citoyens que nous avons approchés lors de nos sorties ont été très attentifs à nos explications quant au programme du candidat du RND pour la campagne présidentielle et qui sera mis en œuvre une fois élu.»Ainsi, et selon le directeur de campagne du candidat Azzedine Mihoubi, dans la wilaya d'Oran, M. Nabil Louhibi, de nombreuses activités et actions de proximité seront organisées à travers les communes et les daïras. «Nous allons nous adresser directement au citoyen, à travers des rencontres locales, pour expliquer et détailler le programme de notre candidat. Nous nous axons sur la femme et les jeunes en particulier», a-t-déclaré. Concernant le grand meeting du candidat, sa date était prévue ce lundi 25 novembre 2019 à la salle omnisports de Bir El-Djir Oran à midi. , a-t-on indiqué. Nous apprenons, néanmoins, que le candidat prévoit un nombre de rencontres dans des wilayas de l'ouest du pays.