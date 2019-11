CAMPAGNE ELECTORALE : Les médias signent la charte d'éthique

Des directeurs et des représentants de médias publics et privés ont signé, samedi à Alger, la charte d'éthique des pratiques électorales en prévision de l'élection présidentielle du 12 décembre. Elaborée par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), cette charte a été signée par le président de cette Autorité, Mohamed Charfi et plusieurs directeurs et représentants de médias publics et privés de la presse écrite, audiovisuelle et électronique. Qualifiant les médias de "partenaire principal" dans le processus électoral, le président de l'ANIE Mohamed Charfi a mis en avant leur rôle dans l'éclairage de l'opinion publique ainsi qu'en matière de contrôle populaire. Pour M. Charfi, cette signature "est une réalisation historique" à rajouter à l'apport de la presse nationale durant la glorieuse Guerre de libération nationale, à travers le journal El Moudjahid et la radio La Voix de l'Algérie. Dans une déclaration à la presse en marge de la signature de cette charte, M. Charfi n'a pas écarté l'organisation de débats télévisés entre les cinq candidats en lice pour la Présidentielle.