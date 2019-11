CAMPAGNE ELECTORALE : Le grand défi des candidats à la présidentielle

En effet, les préparatifs en prévision de la campagne électorale ont déjà commencé et les directions de campagne se mettent en place pour les candidats ayant vu leurs dossiers validés par l’Autorité nationale indépendante des élections en vue de prendre part à la course à la présidentielle du 12 décembre prochain dans une conjoncture difficile. C’est un climat assez tendu qui règne à quelques jours du début de la campagne électorale prévue pour le 17 novembre, les candidats restent confiants et comptent sur leur «popularité chez les citoyens» pour mener une campagne dans la quiétude. Leurs états-majors comptent aussi sur «la maturité des citoyens» pour que les choses se fassent dans un climat serein. C’est du moins ce qui ressort des propos de Raouf Maâmri, membre du bureau national du Front El Moustakbal et chargé de la communication au sein du même parti qui a affirmé que dans le programme de la campagne électorale du candidat Belaid Abdelaziz, il est prévu de toucher à toutes les wilayas. «Même pour celles où le candidat et président du parti Belaid Abdelaziz ne sera pas présent, des membres du bureau national se déplaceront pour animer la campagne».. Le parti usera de «toutes les formes de communications légales pour mener à bien la campagne électorale de son candidat Belaid Abdelaziz», nous a-t-on affirmé également au sein du parti. Au niveau du Mouvement El Bina, un parti qui a présenté son président Abdelkader Bengrina comme candidat, c’est la même confiance qui règne quant au bon déroulement de la campagne électorale. Selon le vice-président du parti, Abdessalam Grimes, le parti ne prévoit pas de problèmes lors de la campagne électorale du fait que «les citoyens détiennent une maturité et les institutions de l’Etat sont là. Celui qui optera pour tel ou tel problème sera certainement lui le perdant». Le Mouvement El Bina a déjà installé la direction de campagne dirigée par le membre du bureau national Saïd Nefissi. Cet organe sera «soutenu dans son travail par toutes les structures de partis en vue de mener à bien la campagne électorale» Des experts sont actuellement à pied d’œuvre pour élaborer le programme du candidat Bengrina, dont le contenu sera dévoilé la semaine prochaine, nous a-t-on également affirmé. Chez le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune, le staff qui se met en place est également confiant. Il s’attelle à la préparation de «la stratégie de campagne à travers les wilayas» et «comment bien expliquer le programme du candidat aux citoyens par tous les moyens existants, à savoir les supports papiers, la communication électronique». «Nous utiliserons tous les moyens d’information pour que le programme de notre candidat atteigne les cœurs et les esprits des citoyens», selon les déclarations de M Mohamed Laâgab, directeur de la communication dans le staff de la campagne électorale de M. Tebboune. Même si le climat est tendu en cette veille de campagne électorale, il déclare que leur travail sera «un travail de proximité qui consiste en la sensibilisation des citoyens quant à l’intérêt d’aller aux urnes car cette élection est cruciale pour le sort de l’Algérie».