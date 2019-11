CAMPAGNE ELECTORALE : L’ANIE ne contrôlera pas le contenu des discours des candidats

La campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre, verra son clap de départ donné samedi prochain, pour trois semaines de proximité entre candidats et citoyens qui croient à cette échéance. A ce propos, le responsable de la communication de l’ANIE, Ali Draâ, est intervenu mardi sur les ondes de la radio pour expliquer que l’Instance n’a pas vocation à contrôler ou donner des directives aux cinq candidats, concernant le contenu de leurs discours de campagne. « En collaboration avec l’Autorité de l’audiovisuel (ARAV) nous allons tenter d’être équilibrés en partageant le temps de parole de façon équitable et nous allons dans ce sens travaillé en collaboration des responsables des médias publics », précise Ali Draâ. Selon le même responsable, l’ANIE n’a pas à s’ingérer dans les discours des candidats, mais néanmoins, espère-t-il, « nous attendons des candidats un discours fédérateur qui ne porte pas atteinte aux constantes de la nation, un discours non raciste et non régionaliste, car chacun des candidats est un potentiel président de la République »