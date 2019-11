CAMPAGNE ELECTORALE : Bengrina s'engage à éradiquer la corruption

Le candidat à la Présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelkader Bengrina s'est engagé, lundi à Blida, à "éradiquer la corruption et l'injustice" et à garantir "les libertés des différentes franges de la société". S'exprimant lors d'un meeting populaire organisé à la salle Omnisports "Chahid Mohamed Baazizi" consacré à la présentation de son programme électoral, M. Bengrina a promis, s'il est élu à la tête du pays, d'œuvrer à "garantir les droits des franges vulnérables et de la classe moyenne, et à assurer une répartition démographique équitable sur l'ensemble du territoire national, notamment le Sahara". Il a déploré, à cet égard, la concentration démographique dans le Nord qui a eu pour résultat, selon lui, "le rétrécissement des terres agricoles, tandis que les Hauts-plateaux, les plaines et le Sahara demeurent inexploités". Assurant que sa candidature à la magistrature suprême du pays avait pour objectif de servir le pays, M. Bengrina a appelé au nécessaire respect de tous les avis concernant le scrutin présidentiel. "Tout algérien est libre de s'exprimer comme il veut", a-t-il souligné.