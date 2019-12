CAMPAGNE ELECTORALE : Bengrina promet un conseil supérieur de l’Iftaa

Le candidat à la présidentielle du 12 décembre, Abdelkader Bengrina s’est engagé, samedi à Constantine, à promouvoir les actions et fonctions du secteur des Affaires religieuses et des wakfs, à unifier le référent religieux de la nation algérienne, à réhabiliter l’imam et à créer « un conseil supérieur de l’Iftaa », rapporte l’agence officielle. « Je m’engage, à partir de la ville de l’érudit Ben Badis, à promouvoir les actions et fonctions du secteur des affaires religieuses, à unifier le référent religieux et à créer un conseil supérieur de l’Iftaa », a déclaré Bengrina lors d’un meeting populaire à la maison de la Culture Malek Haddad de Constantine. Il s’est également engagé à « assurer une réhabilitation matérielle et morale à l’imam et au guide religieux » et à « créer une institution indépendante de la zakat et de la gestion des wakfs qui contribue au développement et qui soit une source d’entraide sociale ». Au 14e jour de la campagne électorale, Bengrina a affirmé qu’il veillera à « développer l’enseignement supérieur, à renforcer le rôle de l’université dans la formation de l’individu et l’ouverture au monde de l’emploi, étant la clé de voûte du développement », Bengrina a déclaré que, s’il venait à être élu président de la République, il veillera a créer des pôles industriels et scientifiques pour faire de Constantine le pôle de l’Est », Il a ajouté que son programme électoral a pour objectif de « réaliser des pôles du savoir, étant le socle de la croissance économique, et investir dans le capital humain dans les secteurs de l’éducation, de l’enseignement, de la formation et de la santé ».