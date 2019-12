CAMPAGNE ELECTORALE : Benflis promet des gens honnêtes pour diriger les entreprises

«Mon programme donnera de l’espoir aux jeunes qui n’auront plus comme option pour une vie meilleure que la harga.» Benflis, du côté de la salle Ahmed Bey, le zénith, loin des perturbations des «Hirakistes» du centre-ville, a tout promis, et à tout le monde. Les prétendants à des postes qui vont de l’élu à une APC à la présidentielle, en passant par les APW et les postes à la députation, auront leur chance à un âge plus précoce. Les retraités de l’armée qui revendiquent une meilleure pension et les rappelés «oubliés» recouvreront leurs droits entièrement. Les renvoyés de la police aussi auront leurs droits. «Les jeunes ne sont pas l’avenir de l’Algérie, ils sont le présent. L’Algérie est un pays riche et l’argent est allé dans les poches des voleurs laissant toute une jeunesse sans travail, sans logement, sans perspectives», devait souligner le candidat à la présidence. Avec Benflis, «el issaba» disparaîtra et l’argent sera réparti sur toutes les wilayas, chacune selon ses besoins, pour faire redémarrer une économie en panne, «et il n’y aura que des gens honnêtes pour diriger les entreprises étatiques», dira-t-il encore. Ali Benflis promettra encore à la femme au foyer une prime conséquente sans relever le montant, et promettra à celles qui travaillent une meilleure place dans la restructuration de l’économie qu’il promet de révolutionner. Il ne manquera pas aussi de titiller la fibre patriotique en exhortant les présents à aller voter pour rester «dans l’esprit du 1er novembre et rester fidèles aux chouhada et aux moudjahidine». Benflis ira aussi jeter des fleurs aux journalistes «qui font leur travail dans des conditions ardues», et promettra, s’il est élu, une corporation saine qui sera libre indépendante et pourra exercer son métier sans contraintes. Il ne manquera pas aussi de faire un tour du côté de l’éducation, se faisant leur chantre en abondant avec leurs revendications.