CAMPAGNE ELECTORALE : Benflis promet de faire de Béchar un pôle économique

Ali Benflis, le candidat à la Présidentielle du 12 décembre prochain, a promis, lundi dernier, de faire de la wilaya de Béchar un pôle économique, industriel, agricole et touristique. C’est lors d'un meeting populaire animé à la maison de la Culture Kadi Mohamed, que M. Benflis s'est dit inquiet du sort qui a été réservé au barrage de Djorf Torba par les dirigeants sortants. « Ce barrage construit par des hommes, soulignera-t-il, avait pour vocation première, dira-t-il, de faire de la plaine d’Abadla une plaine verdoyante capable d’assurer la suffisance en produits agricoles. Regardez dans quel état il se trouve ! Le candidat du parti Talaie El Houriyet dira que son programme électoral propose des réformes politiques, économiques et sociales. Il promettra de mettre fin à la fraude électorale et au passe-droit s’il venait à être élu président de la République. Le chef du gouvernement sera choisi parmi la majorité parlementaire. Pour ce qui est de l’immunité parlementaire, Ali Benflis dira que l’élu n’en bénéficiera que durant l’exercice de son travail parlementaire et non après les heures de travail. Dans le volet social, il a évoqué la grève des enseignants du primaire, grève qu’il a qualifié de responsable étant donné que les professeurs des écoles ont choisi de faire grève seulement un jour par semaine. Pareille situation, dira-t-il, nécessite l’ouverture du dialogue entre les responsables du secteur de l’éducation et les représentants des grévistes pour trouver des solutions.