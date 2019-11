CAMPAGNE ELECTORALE : Belaïd promet une révision du système éducatif

Le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelaziz Belaïd a mis en avant, à M'Sila, l'impérative révision du système éducatif en Algérie pour pouvoir réunir les conditions propices à l'élève et permettre au secteur de reprendre la place qui lui sied. Animant un meeting populaire à la maison de culture de la wilaya, le candidat Belaïd s'est engagé à procéder à une "révision de l'ensemble des lois relatives à l'enseignement et aux méthodes éducatives", et de mettre en place un programme "répondant aux aspiration du peuple qui permette à l'enseignant et à l'élève de reprendre leur véritable place", estimant que "tout projet de société débute par l'école". Il a affirmé dans ce cadre que les politiques précédentes avaient mis le secteur de l'Education dans plusieurs problèmes ce qui s'est négativement impacté sur le niveau de l'enseignement, soulignant l'importance d'accorder toute l'attention à l'éducation pour construire une société saine, équilibrée et forte.Assurant que le problème de l'Algérie n'était lié ni à l'économie ni au manque de ressources mais dans la formation de l'Individu, le candidat Belaïd a indiqué que l'Algérie disposait de tous les moyens pour construire une économie solide par le recours à la ressource humaine, notamment les jeunes. Ce sursaut économique ne peut être réalisé dans le climat d'instabilité politique que vit le pays, a-t-il dit, réitérant son appel aux Algériens pour participer massivement lors du prochain scrutin afin d'élire un président compétent et en mesure de réaliser ses aspirations. "Le sursaut populaire du 22 février a été un coup de tonnerre qui a pulvérisé les foyers de la corruption", a-t-il dit.