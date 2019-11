CAMPAGNE DE TEBBOUNE : Mohamed Laagab dans de mauvais draps

S’il y a un candidat qui a raté sa communication c’est bien Abdelmadjid Tebboune. Ce ratage est dû essentiellement à un manque flagrant de stratégie de communication et surtout au choix de Mohamed Laagab comme directeur de Communication . Ce dernier qui est docteur en Communication n’est pas un spécialiste des médias, il n’a pas d’expérience sur le terrain en matière de journalisme et de surcroît ne connait pas les journalistes et leur patrons. Une erreur de casting qui risque de coûter cher au Candidat indépendant Tebboune qui est pourtant entouré de journalistes expérimentés. Première erreur de communication c’est de Blacklister certaines médias et chaînes de télévision. C’est le cas des chaînes Ennahar Tv, El Djazairia One mais aussi Dzair Tv et Beur Tv. Dans les couloirs de la permanence du candidat, on affirme que désormais la stratégie de communication est gérée par une nouvelle cellule réduite composée par trois journalistes expérimentés. Mohamed Laagab, qui n’a pas été remercié pour ne pas rajouter une nouvelle polémique, se chargera seulement des déclarations à la presse.