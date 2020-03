CAMPAGNE DE SOLIDARITE CONTRE LE COVID19 : L’ANR fait un don de la moitié du salaire de ses députés

Cette participation vise à "alléger les répercussions négatives de la pandémie sur les citoyens", a précisé le parti dans un communiqué, soulignant que l'opération de don "se fera au niveau local, conformément aux cadres disponibles, à savoir: dons au compte courant postal (CCP) dédié à la collecte des dons, l'acquisition d'équipements médicaux en faveur des hôpitaux et des produits d'hygiène et de désinfection ainsi que la prise en charge des familles défavorisées". L'ANR a appelé l'ensemble de ses militants et cadres à "une forte adhésion à toutes les autres initiatives de solidarité et campagnes de sensibilisation", et "au respect strict des mesures de prévention y afférentes et des orientations émanant des instances médicales et sécuritaires compétentes". Le parti s'est félicité des mesures prises par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, notamment celles relatives au confinement total ou partiel dans certaines wilayas, exhortant les autorités publiques à "la généralisation préalable de ce confinement aux wilayas du pays et à la poursuite de la prise en charge urgente du rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger, à même de préserver leur dignité et de les protéger contre d'éventuels risques et dépassements".