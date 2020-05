CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CONTRE LE COVID19 : Distribution de 10.000 masques à travers les marchés d'Oran

La direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya d’Oran a organisé une campagne de sensibilisation et de prévention contre le coronavirus à travers différentes aires commerciales et marchés avec la distribution d’environ 10.000 masques aux visiteurs et commerçants, selon le directeur de wilaya du secteur. Cette opération de sensibilisation s’inscrit dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du Covid-19 et en application des instructions relatives au respect de la distanciation sociale et aux gestes barrières, a indiqué Abdelkader Belbekkouche qui a souligné que l’opération vise principalement à consolider la culture sanitaire et la protection des individus, notamment dans les circonstances actuelles. Cette opération co-organisée avec le commissariat de wilaya des Scouts musulmans algériens (SMA) et le bureau de wilaya de l’Organisation nationale de protection du consommateur, cible les marchés de fruits et légumes à travers les communes d’Oran, Bir El Djir et Es-Sénia, ainsi que les grandes surfaces en vue de sensibiliser les consommateurs sur la nécessité de respecter les règles de distanciation sociale dans les magasins. Lors de la même campagne, il a été souligné aux consommateurs que les mesures de protection doivent être respectées, notamment lors des sorties, en plus du port de masques. Des dépliants ont été distribués lors de la même campagne sur la nécessité d’une prise de conscience collective face à Covid-19 et l’initiative a été favorablement accueillie par les citoyens et les commerçants sur les marchés, selon la même source. A noter que la direction de la formation et de l’enseignement professionnels à Oran a réservé deux centres pour la fabrication de masques d’une capacité de production quotidienne de 1.000 unités, sachant que 12 enseignants et enseignantes dans le domaine de la couture se sont portés volontaires pour effectuer ce travail.