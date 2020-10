CAMPAGNE DE REBOISEMENT A ORAN : 500 arbustes plantés sur les monts du Murdjadjo

Parmi les activités de la wilaya d’Oran, figure en bonne place évidemment l'opération de reboisement qu'elle compte multiplier sur plusieurs sites sylvicoles ayant subi des dégâts plus ou moins sérieux l'été dernier conséquents au phénomène des incendies. Ces derniers ont été particulièrement destructeurs dans certaines communes connues pour leur couvert végétal luxuriant, à savoir : la forêt des montagnes de lion de la daïra de Gdyel pour ne citer que celle-ci parmi toutes celles qui abritent le plus gros de la surface boisée. Ainsi, le site de la forêt de M'sila dans la commune de Boutlélis dont plusieurs dizaines d'hectares ont été ravagées par les feux de forêts durant la période estivale écoulée, était ce dimanche passé la destination d'une véritable expédition organisée par les services des forêts en compagnie des éléments de la gendarmerie nationale et des sapeurs de pompiers, à laquelle ont été sollicitées à participer nombre d'associations pour la mise en terre de pas moins de 500 plants de cyprès et de pins d'Alep destinés à réparer les pertes en garrigue enregistrées au Mont de Murdjadjo. Le porte-parole de la conservation des forêts qui s'est exprimé à ce sujet, a notamment déclaré : " notre mission, comme chacun le sait, est de sauvegarder les richesses naturelles de notre wilaya et la biodiversité qui est leur corollaire en prenant toutes les précautions possibles selon les moyens en notre possession par notamment la mise en place d'un plan adapté pour lutter contre les feux de forêts et les autres phénomènes de déperdition forestière comme ça a été le cas par exemple l'été dernier où à cause de la canicule qui a marqué surtout les mois de juin et de juillet, il a été enregistré un véritable sinistre du point de vue végétatif. En tout état de cause, nos services restent constamment vigilants et sont toujours mobilisés pour la régénération de ce qui a été perdu par des campagnes de reboisement régulières qui sont du reste soutenues implicitement par les programmes sectoriels propres à notre secteur ainsi que par les campagnes de volontariat à l'exemple de celle que nous avons programmée ce jour le Mont de Murdjadjo dans le chef lieu de la commune d'Oran à l'occasion de la journée nationale de l'arbre...".