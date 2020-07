CAMPAGNE DE MOISSON BATTAGE A MOSTAGANEM : Plus de 270.000 quintaux de céréales collectés

Selon des sources da la direction des services Agricoles, la wilaya de Mostaganem a enregistré plus de 270.000 qx de céréales de différentes qualités pour cette saison 2019-2020.. La cheffe de département de la production et de l’assistance technique, Mme Aouicha Bouras a déclaré que la production céréalière de cette saison n'a pas atteint l’objectif prévu : soit 400 mille qx. Cela est dû à la sécheresse, aux pluies tardives et aux températures élevées, en particulier au cours des derniers mois de février et mars. " À ce jour, il a été enregistré 112.000 qx d'orge, 83.000 qx de blé tendre, 66.000 qx de blé dur et 14.000 qx d’avoine environ. 29 mille hectares de superficies agricoles ont été allouées à cette division vitale ajoute la même responsable, selon la même source, La superficie totale affectée par les dégâts est estimée à 11.177 hectares, dont l'orge (8.296 hectares), où 4. 405 hectares avaient été convertis en fourrage. Au cours de la même saison agricole, 356. 000 qx de fourrage sec ont été produits, similaires à l'avoine, et 38.000 qx de maïs et d'orge vert (fourrage vert). La quantité récoltée au niveau des points attribués aux communes de Mesra (Plateau de Mostaganem) et Sidi Ali (Dahra) n'a pas dépassé 21 mille qx, malgré des capacités de stockage qui dépassent 110 mille qx. Pour rappel, la division céréalière de la wilaya de Mostaganem connaît des fluctuations de production au cours des cinq dernières saisons agricoles variant entre 1,1 million qx (saison 2017-2018) et 270 mille qx cette saison, en raison de la dépendance totale de l'eau de pluie et de l’indécision des agriculteurs à acheter des semences subventionnées comme indiqué.