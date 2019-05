CAMPAGNE D’ABATTAGE DES CHIENS ERRANTS A SIDI BEL ABBES : 30 canins éliminés à Teghalimet

Après avoir entrepris toutes les mesures nécessaires prévues par la réglementation, le P/APC de Téghalimet ,40 km au sud de Sidi Bel Abbès, a engagé ce samedi 18 mai 2019, une campagne d'abattage des chiens errants, apprend-on au téléphone d'une source autorisée. Le phénomène des chiens errants, selon notre source, aurait été favorisé par l'urbanisation anarchique, les constructions non conformes, les enclos, bergeries et autres élevages désordonnés. Une quinzaine de citoyens auraient participé à cette opération de traque de canidés, laquelle se serait déroulée dans la périphérie du village, au moyen de dispositifs appropriés.30 chiens errants auraient été éliminés avant l'heure de la rupture du jeûne, indique notre source. Les chiens errants, pour rappel, constituent actuellement un des fléaux importants de la partie sud de la Wilaya notamment dans les alentours proches des agglomérations. Présents un peu partout, dormant, se prélassant, mendiant, errant, ils attirent l'attention de certains et sont source d'indifférence pour d'autres. Abandonnés, non traités, non surveillés, ces chiens usés prématurément représentent une menace pour l'hygiène et la santé des habitants;de la simple nuisance à la zoonose la plus grave. ''Ces initiatives programmées en vertu de la loi en vigueur, lance un responsable au bout du fil, devraient se généraliser à travers l'ensemble du territoire de la wilaya.