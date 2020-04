CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DE MOSTAGANEM : La date de versement des pensions avancée de 2 jours

En prévision du mois du mois sacré de Ramadhan, prévu fin du mois d’avril courant , la direction de la caisse nationale des retraites (CNR) de la wilaya a annoncé l’avancement de la date du versement des pensions des retraités. En effet, la même direction a fait savoir que la date de versement des pensions de retraite est prévue le 20 avril pour ceux qui perçoivent habituellement leurs pensions le 22 de chaque mois et le 22 avril pour ceux qui les perçoivent entre le 24 et 26. Notons que plusieurs mesures sécuritaires ont été prises pour ce rendez-vous de virement dans le but de minimiser le contact physique entre les personnes, et d’éliminer tout risque de contamination. De son coté , la direction d’Algérie poste de Mostaganem a invité sa clientèle, notamment les retraités à utiliser ses services à distance, sans être obligé de se déplacer aux bureaux de poste car Algérie Poste de la wilaya offre aux retraités et aux personnes âgées, dont leur état de santé est fragile depuis le mois précédent de Mars , la possibilité de retirer leurs pensions de retraite par procuration. Les retraités et les personnes âgées peuvent désormais mandater une tierce personne, en faisant une procuration, afin de procéder au retrait de leurs pensions. Rappelons que pour bénéficier de cette procédure le mandaté doit présenter le formulaire «procuration AP-COVID19», dûment signé par le retraité en prenant en compte la conformité de la signature avec celle enregistrée au niveau d’Algérie Poste. A noter que le montant maximum autorisé ne doit pas dépasser 50.000 dinars et que la personne mandatée doit présenter la pièce d’identité, originale du retraité, une formule de chèque signée par le retraité et libellé au nom du titulaire.