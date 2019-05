CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DE MOSTAGANEM : L’âge de la retraite repoussé à 65 ans sur demande

Jeudi dernier, l’agence de la caisse nationale de retraite de Mostaganem a organisé en son siège, une journée ‘’portes ouvertes sur la retraite’’ pour une meilleure sensibilisation des assurés désirant partir en retraite. Cette importante manifestation d’un fort intérêt public a été animée par les cadres de la direction, qui ont fourni toutes les informations aux citoyens qui se sont rendus sur les lieux pour s’informer davantage sur les différentes formules proposées pour la retraite, selon les cotisations de l’assuré et du nombre d’années d’exercice. Des dépliants ont été également exposés et remis aux citoyens, désireux d’en savoir plus sur la retraite. Notons à ce sujet que la retraite proportionnelle est toujours suspendue, que l’âge du départ en retraite a été repoussé à 65 ans pour les assurés qui le désirent, l’envoi de SMS d’informations aux retraités disposant d’un numéro de téléphone, et bientôt du versement de la pension de retraite. En dernier, la CNR rappelle les retraités de fournir annuellement et à temps, les pièces administratives sollicitées d’une année à l’autre.