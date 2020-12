CAHIER DES CHARGES LIE A LA CONSTRUCTION AUTOMOBILE : Le ministère de l’Industrie dément tout changement

Le ministère de l’Industrie a démenti catégoriquement l’information relayée ce jeudi 3 novembre par le quotidien Le Soir D’Algérie et faisant état d’ »une modification prochaine du cahier des charges lié à la fabrication de véhicules », a indiqué un communiste du ministère. Le ministère de l’Industrie a affirmé que l’opération de traitement des dossiers relatifs à la construction automobile se déroule se déroule selon le cahier des charges. Le ministère a assuré que « l’opération de traitement des dossiers relatifs à la construction automobile se déroule conformément au décret exécutif 20-226 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules, publié au Journal officiel numéro 49, sans modifications ni intention de révision de ses dispositions », selon la même source. « Il appartient à la presse nationale de ne pas distiller des informations sans sources ni fondements, de nature à s’inscrire dans les visées contrariés de parties cherchant toutes voies et moyens de voir leurs propres intérêts érigés en repères légaux et réglementaires de l’Etat, ce qui ne saurait exister à l’avenir », a précisé le ministère dans le même communiqué.