CADRE DE VIE A MASCARA : Les habitants de ‘’Djenane Louz’’ se plaignent

En premier lieu, le douar traversé par une route étroite qui met leurs enfants en danger, en particulier ceux qui manquent de transport scolaire, les lycéens des douars « Atla, Dahamna, Bouazid et flita » sont transportés le matin pour être déposés sur la déviation de la RN 14 et doivent rejoindre leurs établissements à pied sur plus de quatre cent mètres, le soir, ils doivent retourner à leurs domiciles à pied. L’école Sarsar Attou qui se trouve sur une piste boueuse durant les journées pluvieuses est à quelques trois cent mètres. Si Mohamed parle de la salle de soins qui n’a toujours pas été construite malgré les nombreuses promesses. Les femmes se déplacent à Matemore ou à Mascara pour une simple injection. Ces habitants réclament également le gaz Naturel, ils transportent la bouteille de gaz de la déviation de la RN 14 à leurs domiciles sur quelque 2 kms ou alors ils payent cinq cent dinars à un chauffeur clandestin pour le transport de la bouteille de gaz. Les citoyens ont également soulevé le problème de l’octroi de l’habitat rural, la plupart de ces personnes n’ont pas de terrain et ne peuvent prétendre à un logement social en ville, ils veulent qu’on leur trouve une solution. Certains sont presque dehors, vu l’état de leurs logis. Et d’un autre coté, ceux qui ont bénéficié de l’aide pour l’habitat rural demeurent sans électricité. C’est pour cela que les habitants de Djenane Louz lancent un appel pressant aux autorités de la wilaya.