CADETS DE LA NATION : Taux de réussite de plus de 98% au Baccalauréat

Le taux de réussite à l'examen du baccalauréat, session septembre 2020, dans les Ecoles des cadets de la Nation de Blida, Oran et Sétif a atteint 98,84%, soit 680 lauréats admis, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Suite à l'annonce des résultats des épreuves du Baccalauréat, pour la session septembre 2020, (680) lauréats des Ecoles des cadets de la Nation de Blida, Oran et Sétif ont enregistré d'excellents résultats avec un taux de réussite de 98,84%, où 09 cadets ont obtenu leur Baccalauréat avec mention "excellent", (197) cadets avec mention "très bien", (234) cadets ont eu la mention "bien", et (160) cadets ont obtenu leur bac avec la mention "assez-bien", tandis que le reste des cadets ont obtenu la mention "passable", précise la même source. Le MDN ajoute que "les cadets de la Nation de la filière Mathématiques ont réalisé un taux de réussite de 100%, lors de cette session". "Ces excellents résultats de qualité reflètent l'intérêt particulier conféré par le Haut commandement de l'Armée nationale populaire aux Ecoles des cadets de la Nation. Ces exploits confirment également le haut niveau de ces Ecoles, ainsi que la rigueur et la persévérance des enseignants et des cadres qui veillent sur la réussite des Cadets, en plus des moyens humains, matériels et pédagogiques mis à leur disposition par le Commandement de l'ANP", indique le communiqué. "A cette occasion, Monsieur le Général de corps d'Armée, Chef d'état-major de l'ANP présente ses félicitations à tous les lauréats et les cadres qui ont participé à la réalisation de ces résultats honorables, leur souhaitant davantage de succès et d'épanouissement", conclut le communiqué.