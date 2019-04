CACOBATPH : Sensibilisation sur le chômage ‘’intempéries’’

Une journée de sensibilisation sur la caisse nationale des congés payés et du chômage - intempéries au profit des stagiaires des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage dans les spécialités, bâtiment, travaux publics et hydraulique , a été organisée Le centre de formation professionnelle et de l’apprentissage, Benzohra Abdelkader sis à Kharrouba (Mostaganem) . En effet, durant cet événement, la chargée de la communication, Mohamed Benali Kahina de la CACOBATPH d’Oran a expliqué que cette caisse est une entreprise à la compétence territoriale de quatre wilayas : Mostaganem, Saida, Oran et Mascara. Elle dira en ce sens qu’on veut s’approcher des jeunes qui poursuivent leur cursus dans la formation professionnelle dans les filières, bâtiment, travaux publics et hydraulique. On voulait entre autre l’orienter. Car, le stagiaire va achever prochainement sa formation dans l’une des spécialités. Cette entreprise va soutenir ce stagiaire qui deviendra à l’avenir un entrepreneur dans ces trois filières qu’adopte CACOBATPH. Celui-ci bénéficiera du congé payé et du chômage intempéries. Ca veut dire que quand, le chantier s’arrête à cause des intempéries, pluie, gel, vent violent et canicule, CACOBATPH indemnise pendant le chômage intempéries. L’employeur lui paye suite à des cotisations mensuelles ou trimestrielles. Concernant, le congé payé, l’employé qui a travaillé dans plusieurs entreprises, ces journées de travail vont être cumulées. La caisse lui paye le congé aux mois de juillet ou août. Si, le stagiaire devient entrepreneur. Il indemnise ses travaillleurs quant le chantier s’arrête. Cette entreprise lui rembourse. Notons que cette rencontre a regroupé 140 stagiaires des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage répartis à travers la wilaya.