CACHES DANS DES COUCHES DE BEBE : Saisie de 110.000 euros à l’aéroport d’Alger

Les éléments des services des douanes, en collaboration avec les éléments de la sûreté nationale ont avorté, le vendredi 02 Aout 2018, une tentative de transfert illicite de devises au niveau de l’aéroport international d’Alger. En effet, les éléments des services des douanes, en collaboration avec les éléments de la sûreté nationale ont interpellé le vendredi 02 Aout 2018, un voyageur qui s’apprêtait à quitter le sol national avec la somme de 110.000 euros dissimulée dans ses bagages. Selon des sources concordantes, le suspect s’apprêtait à prendre l’avion en direction de la capitale qatarie Doha. La somme saisie sur lui était soigneusement dissimulée dans des couches pour bébé qu’il transportait dans ses bagages, ont indiqué les mêmes sources. L’homme a été interpellé et sera incessamment présenté devant les autorités judiciaires compétentes, pour répondre du délit de non respect de la réglementation en vigueur en ce qui concerne les mouvements de capitaux de et vers l’Algérie, a-t-on égale ment indiqué.