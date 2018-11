Budget dévoré sans résultats

Depuis la nuit des temps, le sport et plus précisément le football entre autre était une discipline et plus que cela à savoir un art car n’est pas sportif qui veut étant donné que pour être un bon sportif, il faillait avoir un corps sain avec un esprit sain car c’est une règle universelle. Le sport en lui-même est une relaxation et un bien être pour l’être humain et il faut avant toute chose aimer une discipline pour bien la maitriser. Jadis et dans un passé pas très lointain, les joueurs jouaient pour le plaisir et non pour l’argent qui bien qu’il est nécessaire n’était pas leur seul but car comme le dit bien l’adage ’’ bonne renommée vaut mieux qu’une ceinture dorée’’ Malheureusement, par les temps qui courent et plus précisément au 21ième siècle, tout se monnaie. Dans tous les secteurs, l’argent prime car on veut s’enrichir à une vitesse vertigineuse et donc la culture sportive a tendance à disparaitre. Par ailleurs, ce qui est incompréhensible c’est de voir qu’en Algérie, bien que l’Etat traverse une période de crise économique où il devrait appliquer une politique d’austérité, se lance à sponsoriser le sport toutes disciplines confondues où une grande partie du budget de l’Etat consacré à ce secteur est dévoré par les différents clubs sportifs qui en définitive ne donnent aucun résultat positif en contrepartie. Les pouvoirs publics ont d’autres chats à fouetter que de sponsoriser le sport du fait que l’Etat, son rôle premier est la construction d’écoles, d’hôpitaux, de ponts, de logements et bien d’autres secteurs qu’il faut étoffer tels que l’agriculture etc.. et laisser le sport aux sponsors privés qui peuvent se consacrer à cela. Il faut cependant dire que le sport a engendré une inculture chez humanoides qui se servent du sport pour créer des tensions entre groupes rivaux où la violence et les zizanies sont leur seul but. L’Etat doit revoir sa feuille de route concernant cette discipline.