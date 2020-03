Bouterfa Noureddine accusé officiellement

Bouterfa Noureddine, ancien ministre et ancien PDG de la Sonelgaz est officiellement accusé dans l’affaire concernant la société canadienne "SNC LAVALIN", a-t-on appris d’une source judiciaire. Il est poursuivi pour "acceptation, de façon directe ou indirecte, d'indus avantages et leur octroi à autrui pour services rendus lors de l'exercice de leurs fonctions" et "octroi volontaire à autrui de privilèges injustifiés lors de la conclusion de contrats, d'accords, de marchés et d'avenants, contraires aux dispositions législatives et règlementaires, à l'occasion de la préparation et de l'entame de négociations pour la conclusion et l'exécution de marchés publics et de contrats au nom de l'Etat et des institutions publiques économiques". Rappelons que la fille de l’ancien ministre de l’Energie, Nouredine Boutarfa, qui est cadre à la Société nationale Sonatrach avait été promue à un poste supérieur par ses responsables, selon des indiscrétions parvenant de la Société numéro 1 en Algérie. Les responsables de Sonatrach ont cru bien faire pour plaire à leur ministre, Nouredine Boutarfa. Mais le ministre en personne a affirmé avoir demandé à sa fille de refuser cette promotion de complaisance car il a jugé qu’elle ne la méritait pas, mais plutôt décidée car elle est fille de ministre. En revanche , Bouterfa a emmené dans ses bagages au ministère plusieurs cadres de la Sonalgaz.