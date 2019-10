Bouteflika serait dans un état de santé déclinant

L’ex-président de la République, Abdelaziz Bouteflika se trouverait actuellement à la résidence présidentielle de Zeralda à l’ouest d’Alger. Selon des sources médiatiques, le président déchu serait toujours sous surveillance médicale dans la résidence présidentielle, encadrée par un dispositif sécuritaire discret. Abdelaziz Bouteflika n’a plus quitté le territoire national depuis son entrée en Algérie le 10 mars dernier, après son dernier séjour médical à Genève. Depuis quelques mois, il est logé à la résidence présidentielle de Zeralda équipée d’un hôpital particulier. Contrairement aux rumeurs et aux supputations de certains médias, Abdelaziz Bouteflika, qui fait face à de sérieux problèmes de santé depuis son accident vasculaire cérébral (AVC) en 2013, se serait réfugié dans sa résidence médicalisée de Zeralda. L’ex- président est suivi par un personnel médical spécialisé et surveillé par un dispositif sécuritaire spécial. En plus de sa maladie physique, Bouteflika traverse une situation psychologique très difficile et ce, depuis sa démission.