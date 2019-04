Bouteflika se soignera au Qatar

L’ex-président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, devrait s’envoler pour le Qatar pour continuer à se soigner, a annoncé le présentateur vedette de MBC Masr, Amr Adib. «Il est tout à fait possible que le président Bouteflika parte au Qatar, accompagné de son frère Saïd Bouteflika , où il a de nombreuses attaches», et également « c’est là notamment que se trouve, actuellement, son médecin de confiance depuis des années.», a indiqué l’égyptien Amr Adib. Dans une enquête consacrée à Abdelaziz Bouteflika, et sa future destination après sa démission, et ce, afin de poursuivre ses soins. La chaine radio Europe1, avait estimé que, «plusieurs options s’offrent à lui et notamment le Qatar».