Bouteflika ignorait que Rougab était son secrétaire

Il avait été limogé en 2014 par le Président Abdelaziz Bouteflika, mais il avait été maintenu « clandestinement » à son poste par le frère-conseiller Said Bouteflika. Selon Alg24, Abdelaziz Bouteflika a bel et bien limogé Mohamed Rougab en 2014, après un rapport du DGSN de l’époque, Abdelghani Hamel, sur la construction, dans des conditions opaques, d’un imposant immeuble, en face de l’appartement de la famille Bouteflika. C’est, selon nos informations, Said Bouteflika, frère et conseiller du Président, qui l’avait maintenu de manière « clandestine » à son poste, malgré le limogeage.