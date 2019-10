Bouregaa refuse de répondre au juge !

Le Moudjahid Lakhdar Bouregaa a refusé ce mardi 22 octobre de répondre aux questions du juge d’instruction prés du tribunal de Bir Mourad Rais qui l’avait convoqué plus tôt. Selon ce que rapporte le site Ennahar Online, les avocats de la défense ont également indiqué que l’homme, âgé de 87 ans, a refusé de signer le PV et a demandé la libération des détenus du « Hirak ». Suite à quoi, selon la même source, le juge a ordonné se remise en détention. Rappelons qu’il s’agit de la deuxième audition du commandant de l’ALN. Il était convoqué pour répondre des deux griefs pour lesquels il est poursuivi, à savoir : « atteinte au moral de l’armée et d’outrage à corps constitué ». Dans une lettre datée du 17 août 2019, sa famille avait appelé à sa libération « dans les plus brefs délais vu son état de santé dégradé ».