Contrairement à ce qui a été rapporté par certains médias, le moudjahid Lakhdar Bouregaa n’a pas entamé une grève de la faim, selon ses avocats qui ont réussi à le dissuader d’entreprendre une telle action périlleuse du fait de son âge et de son état de santé. Les avocats “tiennent à rassurer la famille de Bouregaa et l’opinion publique : Lakhdar Bouregaa n’a pas décidé d’entamer une grève de la faim, surtout avec son âge 86 ans et sa maladie’’. Le démenti au sujet de Bouregaa, dont le dossier fait l’objet, selon ses avocats, de tergiversations au sein de l’appareil judiciaire, rassure. Me Nabila Smaïl avait indiqué que les avocats ont tout fait pour dissuader les autres détenus de recourir à la grève de la faim en demandant à leurs familles de les convaincre de renoncer.