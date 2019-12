Bouregaâ dément avoir accepté de représenter le Hirak

Le Moudjahid Lakhdar Bouregaâ, en détention provisoire depuis le 30 juin dernier, a démenti, dans une lettre rendue publique en son nom, avoir accepté d’être le représentant du Hirak pour trouver une solution à la crise que vit le pays. C’est via son avocat Me Hakim Rafai que Bouregaâ a apporté un démenti à ladite lettre publiée dimanche par le site Algérie 360. « Je tiens à vous informer que je viens de sortir de l’hôpital Mustapha bâcha j’ai rendu visite au moudjahed Hadj Bouregaa qui est très en colère par rapport à la lettre qui a été publié sur le site 360. Il dément de la façon la plus formelle cette information mensongère », a écrit l’avocat sur sa page Facebook.