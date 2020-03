Boukadoum répond aux provocations d’un ministre marocain

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a réagi samedi 29 février, aux « provocations » de son homologue marocain, Nasser Bourita. Il a qualifié les propos de ce dernier sur l’Algérie d’« insultants et de diffamatoires ». Sabri Boukadoum a indiqué, lors d’une conférence de presse animée conjointement avec le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, que « l’Algérie regrette que le ministre marocain des Affaires étrangères ait été provocateur et insultant à l’égard de l’Algérie. Nous avons toujours été corrects. La diplomatie algérienne a toujours construit ses relations sur l’avenir et non sur l’insulte et la provocation ». Le chef de la diplomatie algérienne a rappelé que « les résolutions de l’Union Africaine et les motions des lois internationales de l’ONU approuvent l’appartenance de la République du Sahara occidental à l’Union africaine. L’Algérie ne changera jamais de position à ce sujet et ne répondra pas à la manipulation médiatique ». A propos des pays qui ont décidé d’ouvrir leurs consulats sur le territoire du Sahara occidental occupé, Sabri Boukadoum dit «souhaiter qu’ils les ouvrent à Rabat ».