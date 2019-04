Bouhadja aurait peur de Saïd

Saïd Bouhedja, l’ex-président de l’APN, refuse de citer les personnes qui l’avaient démis de façon déshonorante de son perchoir. Dans une interview avec la chaine télé El Bilad TV et en dépit de l’insistance du journaliste, « Ammi » Saïd a du mal à prononcer le nom de Saïd Bouteflika et s’obstine à éviter la question. A la question « qui vous a destitué de la présidence de l’APN ? », Bouhedja bafouille, hésite, fuit et murmure à peine les noms de Ouyahia, Zerhouni et de Ould Abbes sans jamais divulguer celui qui a réellement décidé de son limogeage. La peur de Saïd Bouteflika continue à le terrasser !