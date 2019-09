Boudjemaâ Talai aurait quitté le pays

Parmi les personnalités ayant renoncé à leur immunité parlementaire, une seule personnalité manque à l’appel. Il s’agit de Boudjemaâ Talai, l’ancien ministre des Transports et ex-député FLN de la wilaya d’Annaba. Ce haut responsable figurait bel et bien sur la liste des personnalités politiques ciblées par des enquêtes préliminaires sur des faits de corruption. Or, Boudjemaâ Talai semble avoir quitté l’Algérie. Il n’a pas donné signe de vie. Pis encore, l’ex-ministre et ancien PDG du groupe Batimetal, semble être ‘’oublié’’ alors que son nom est cité dans plusieurs affaires de dilapidation de deniers publics. Le plus lourd concerne un appel d’offre international, le marché d’étude et de construction de 30 silos métalliques avait été attribué, le 25 septembre 2012, au Groupe chinois SinoHydro Limited Corporation. Le 4 novembre de la même année, le groupement algéro-italien avait introduit un recours. Le 28 novembre 2012, l’attribution provisoire du marché a été retirée à la société chinoise. Le 11 mai 2013, c’est en gré à gré que le marché d’étude et de construction de silos métalliques a été attribué à Batisilo pour un montant de 22,79 milliards de dinars, suite à une décision du conseil du gouvernement présidé par le Premier ministre de l’époque, Abdelmalek Sellal. Malheureusement, jusqu’à aujourd’hui, ce marché n’a pas encore été réalisé ! Boudjemaâ Talai est également cité dans plusieurs dossiers suspects et marchés douteux conclus lorsqu’il dirigeait le ministère des Transports. Mieux encore, l’ex-ministre est directement lié à Baha Eddine Tliba, le milliardaire sulfureux d’Annaba, l’un des symboles de l’oligarchie algérienne. Tliba était le colistier de Talai lors des élections législatives de mai 2017. Les deux hommes ont travaillé énormément ensemble pour imposer une véritable mainmise sur la wilaya d’Annaba.