Bouchachi apporte son soutien à Mohcine Belebbas

L’avocat et militant des droits de l’homme, Me Mostefa Bouchachi, a réagi, mardi 20 octobre, à la levée de l’immunité parlementaire du président de RCD, Mohcine Belebbas. Dans un poste publié sur sa page facebook, Me Bouchachi a apporté son soutien à Mohcine Belebbas dont son immunité parlementaire a été levée. « Ma solidarité absolue et inconditionnelle avec le militant et le président de parti RCD Mohcine Belebbas qui selon lui, a subi de nombreux harcèlements qui ont commencé par l’interdiction de tenir le conseil national du parti jusqu’à le levée de l’immunité parlementaire », a-t-il écrit.