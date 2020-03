Bonatiro invité à confirmer sa découverte

Le ministre de la Santé a répondu à l’annonce de Loth Bonatiro faisant état d’une découverte du remède contre le Coroanvirus, et l’a invité à confirmer cette découverte auprès des algériens. Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a fait savoir qu’il accueillait favorablement l’initiative du chercheur et astrophysicien algérien, Loth Bonatiro, qui affirme avoir découvert un remède efficace contre le Coronavirus (Covid-19), virus mortel à l’origine de l’épidémie qui n’a pas épargné l’Algérie où de nombreux cas ont étés déclarés depuis quelques jours. A cet effet, Benbouzid a précisé dans un entretien accordé à la presse, qu’il a été informé par le biais d’une vidéo extraite d’une émission télévisée, où Bonatiro a affirmé qu’il est arrivé, grâce à l’aide d’une équipe de chercheurs algériens et irakiens, à élaborer un remède anti-Coronavirus. Dans ce sens, le ministre de la Santé a invité par la même occasion Bonatiro à lui faire part de sa découverte et confirmer l’existence de ce traitement. Il a en outre exprimé sa fierté en apprenant la réalisation de cet exploit par une équipe de chercheurs algériens, une première dans le genre et dans le monde si l’information s’avère être vraie.